Jayme volta a apostar nos reservas do Flamengo em Volta Redonda

RIO - Único dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro a vencer na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o Volta Redonda, a partir das 22 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada. E o técnico Jayme de Almeida deve apostar novamente na escalação dos reservas.

Como está mais preocupado com a disputa da Libertadores, cuja estreia está marcada para o dia 12 de fevereiro, o Flamengo optou por alongar a pré-temporada dos titulares, que devem entrar na disputa do Campeonato Carioca apenas na terceira rodada, sábado, contra o Duque de Caxias. Enquanto isso, jogam os reservas.

Mas o meia Matheus, que não foi bem na estreia diante do Audax, quando foi substituído sob vaias da torcida no Maracanã, pode perder a vaga no time. Nesta quarta-feira, a tendência é que o meia Rodolfo entre em seu lugar - após ficar de fora da equipe em boa parte da temporada passada, ele voltou a ser relacionado.

Para os reservas, a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca tem sido uma boa chance de mostrar serviço para Jayme de Almeida e, assim, tentar cavar um lugar no time titular. É o caso, por exemplo, do zagueiro Frauches. "Toda chance é como se fosse a última", avisou o jovem jogador de 21 anos.