Jean admite erro no segundo gol, mas critica a bola Jean experimentou no empate do Corinthians com o Náutico os louros e as agonias de um goleiro. Seguro em quase todo o jogo, ele fez uma ótima defesa em cabeçada à queima-roupa de Beto aos 28 minutos do segundo tempo. Mas dez minutos depois foi o maior responsável pelo segundo gol dos pernambucanos, em chute de longe de Sidny que desviou no gramado irregular. ?Fui traído pelo quique da bola. Ela veio como uma azeitona, uma bola de futebol americano. Vida de goleiro é assim, salva uma, leva outra?, conformou-se Jean, que também apontou a expulsão de Willian como um dos fatores que prejudicaram a equipe. "Ficamos com um a menos logo no começo do segundo tempo e ficou difícil segurar." Quem saiu de campo com desempenho inquestionável foi Magrão, autor do primeiro gol corintiano num belo arremate de fora da área que entrou no ângulo. "Não sou o Neto nem o Marcelinho Carioca, dei sorte no chute", disse, humilde. Retiro e boas-vindas A delegação corintiana retorna de Recife na tarde desta quinta-feira e volta aos trabalhos na sexta pela manhã. Será ao primeiro contato no campo com o novo técnico Paulo César Carpegiani. No sábado, o time seguirá para Atibaia, onde treinará até a próxima quarta-feira, véspera do segundo jogo com o Náutico pela Copa do Brasil.