Jean admite que São Paulo pensa em golear Sport

A desvantagem de três gols no saldo para o Palmeiras preocupa o São Paulo, que não pensa em apenas vencer o Sport, domingo, no Morumbi, mas cogita golear o adversário. Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o time do Morumbi quer ser ao menos o terceiro colocado para não ter que disputar a fase preliminar da Libertadores.

Veja também:

Washington mantém esperança de título e convoca torcida

SIMULADOR - Veja quem pode ser o campeão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"A gente pensa sim, temos gols de desvantagem que se fizermos ajuda muito. Agora mais do que nunca é chegar ao Morumbi para superar o Sport e quem sabe buscar essa diferença de gols", afirmou Jean, acreditando que o São Paulo tem chances de golear o lanterna do Brasileirão.

O volante ressaltou que o time precisa superar o abatimento pelos últimos tropeços. "A gente perdeu dois jogos importantíssimos e é claro que ficamos chateados, mas eu não desisto, não jogo a toalha e vou lutar até o fim. Ficamos tristes pelas possibilidades que diminuíram, mas o momento passou", comentou.