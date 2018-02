Jean assina contrato e espera ser titular no Corinthians O Corinthians finalizou na manhã desta segunda-feira os últimos detalhes com o atacante Jean. O jogador, que custou US$ 600 mil ao clube, assinou contrato logo após acertar o seu salário com Renato Duprat, representante do grupo de investimentos MSI. "Estou muito feliz em vestir essa camisa. É um sonho que se torna realidade, já que no Rio de Janeiro eu sou flamenguista e em São Paulo sou torcedor do Corinthians", contou Jean, que será apresentado oficialmente às 17 horas, em entrevista à Rede Globo. Jean, que ainda deve realizar alguns exames médicos antes da apresentação, ainda contou que não está preocupado com a grande concorrência que encontrará no Corinthians. Para o atacante, ele tem condições de ser titular. "Venho para somar, mas vou brigar pela titularidade. Quero fazer gols." Com Jean, que deve precisar de algumas semanas para recuperar o ritmo de jogo, o Corinthians fica com oito jogadores para o ataque. Além dele, Leão poderá contar com Nilmar, Amoroso, Christian, Arce, Jaílson, Wilson e Daniel Grando. Quinto colocado no Paulistão, o Corinthians volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o São Caetano, no Pacaembu, às 21h45.