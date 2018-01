Jean Carlos ganha ?sombra? de Cléber A vitória de 3 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, na abertura da sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo, teve um sabor especial para o atacante Jean Carlos, do Etti Jundiaí. Para ele, o fato de ter marcado duas vezes dá mais confiança para estar entre os titulares, uma vez que, com a chegada de Cléber, da Portuguesa, ele corre até mesmo o risco de perder a condição de titular. "Não estou preocupado com isso. O Cléber é um grande reforço para o Jundiaí, mas tenho a consciência tranqüila de que meu trabalho está sendo bem feito. O que o Giba definir, vou aceitar numa boa", garantiu o atacante, artilheiro do Etti no Torneio Rio-São Paulo com quatro gols, ao lado de Nenê. A boa atuação, entretanto, foi dividida entre os demais jogadores. Para Jean Carlos, que afirmou ser o único jogador com presença de área do time, seus gols só saíram graças às jogadas criadas pelo meio-campo, principalmente com Marcinho e Jackson. Jean garantiu que os dois jogadores fizeram uma partida espetacular. Com a vitória sobre o Fluminense, o Etti pulou para a nona posição, com nove pontos ganhos, e afastou, pelo menos por enquanto, o fantasma do rebaixamento. Pelo regulamento, o pior colocado de cada estado será rebaixado e disputará o campeonato estadual. O Etti Jundiaí terá agora uma semana para se preparar para enfrentar o Botafogo, sábado, no Rio de Janeiro. O local do jogo ainda está indefinido, podendo ser no Maracanã ou no Caio Martins. Para este jogo, o técnico Giba não deverá ter problemas para escalar o time, uma vez que nenhum jogador está machucado ou suspenso. O zagueiro Márcio Santos e o atacante Cléber, contratados na última semana, também podem ser opções para o jogo contra os cariocas.