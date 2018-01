Jean chega e relembra fase de Denílson Amigo de Luís Fabiano, o atacante Jean, de 23 anos, foi apresentado nesta segunda-feira à imprensa, no CT, sonhando repetir as jogadas de Denílson, que fez sucesso no Morumbi nos anos 90. "O Denílson é um grande jogador, tem muito talento", afirmou Jean, que, assim como o atacante do Bétis, é canhoto e tem habilidade para os dribles. O ex-ponte-pretano gosta de jogar pelas pontas e pode, até, entrar no time para jogar ao lado de Grafite e de Luís Fabiano, com quem atuou nas categorias de base da equipe de Campinas. "Somos muito amigos, sempre moramos perto, mas o estilo de jogo é bem diferente." O técnico Cuca admite pôr os três em campo. Nesse caso, Danilo ou Vélber perderia o lugar entre os titulares. Jean destacou-se no Campeonato Brasileiro, apesar da péssima campanha da Ponte Preta, e deverá ser bastante útil na disputa da Libertadores. Mesmo que não inicie a temporada como titular, servirá como boa opção para a reserva. Seus direitos foram adquiridos pelo empresário Juan Figer e repassados ao São Paulo. Numa futura negociação, Figer ficará com a maior parte do dinheiro. O atleta assinou contrato de cinco anos e já iniciou trabalhos físicos.