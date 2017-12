Jean chora na despedida do Flamengo Foi um dia de despedida para o atacante Jean, que teve sua transferência concretizada para um clube turco, cujo nome ainda não foi divulgado pelo grupo de empresários que detém seus direitos federativos. O jogador chorou ao falar sobre o que sentia em deixar o Flamengo em uma situação pouco confortável - está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Tenho que agradecer e muito à torcida maravilhosa, que sempre me apoiou. Tomara que entendam o meu lado profissional, é a minha independência financeira. É o momento de dar tranqüilidade à família", declarou Jean, emocionado.