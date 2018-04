Jean culpa Adilson Batista por má fase no São Paulo

"Se eu não joguei bem foi porque não fui colocado em campo. Se eu caí de produção foi quando o Adilson estava aqui. Ele não me colocava para jogar e confiança só se adquire jogando", afirmou.

Jean, que no último sábado voltou a ser titular na lateral direita, elogiou a postura que Emerson Leão tem tido com ele, mesmo tendo sido cortado dos dois primeiros jogos do treinador no clube. "O Adilson não conversava comigo. O Leão já conversou, já veio falar comigo. Se ele me cortou de dois jogos foi quando ele chegou, ainda estava começando o trabalho".