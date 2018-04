Jean culpa punição e jogos longe de São Januário por derrotas

Um dos atletas mais regulares do elenco do Vasco, o volante Jean culpou nesta sexta-feira os jogos longe de São Januário pelos maus resultados recentes da equipe carioca no Brasileirão. O Vasco foi derrotado nas últimas partidas em que atuou como mandante, contra Atlético-PR e Cruzeiro, na noite de quinta.

O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com gancho de seis jogos por conta da confusão entre torcidas organizadas no clássico com o Flamengo, em São Januário, no mês passado. O tumulto deixou feridos e até um torcedor morto. O time carioca já cumpriu dois destes jogos de suspensão. Sem poder jogar em casa, mandou estas partidas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

"Com todo carinho a Volta Redonda, cidade nos acolheu superbem, mas São Januário é São Januário, nosso caldeirão. Os números falam por si só. O nosso aproveitamento dentro de casa, dentro de São Januário, era algo absurdo. Quem vinha jogar contra nós aqui, sabia o tamanho e o peso que é", declarou Jean, nesta sexta, um dia após a derrota por 3 a o para o Cruzeiro.

"Infelizmente, não conseguimos fazer tudo isso ainda em Volta Redonda. Que esse julgamento seja válido para nós, que reduzam a pena. Como disse, São Januário é a nossa casa e fazemos esse apelo para que volte a ser novamente", pediu o volante.

Na sua avaliação, a derrota de quinta se deveu ao fraco rendimento do time nos primeiros minutos de jogo. O Cruzeiro abriu 2 a 0 aos 18 minutos da etapa inicial. "Tomar um gol com um minuto e sofrer o 2 a 0 com dezoito, abala, querendo ou não, abate. Tínhamos que encontrar forças em nós mesmos para dar a volta por cima. Um jogo bem em cima do outro traz um desgaste maior, mas já estamos sabendo lidar de uma outra maneira", declarou.

Com 23 pontos, na 9ª colocação da tabela, o Vasco vai enfrentar a Ponte Preta no domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.