Jean deixa Corinthians e deve acertar com FC Moscou

O Corinthians perdeu outro jogador pouco antes do fechamento da janela de transferência para o futebol europeu. Nesta segunda-feira, o zagueiro Jean procurou a direção do clube e pediu a rescisão de seu contrato para, segundo ele, acertar com o FC Moscou, da Rússia.

Apesar de não receber nada pela transação, o Corinthians acatou o pedido e concluiu o desligamento antes do encerramento das transações.

Jean disputou o Campeonato Brasileiro de 2008 pelo Grêmio e estava no Corinthians desde o início do ano, sempre na reserva de Chicão e Willian. Sem ele, Mano Menezes terá apenas Paulo André, Diego e Renato como opções de banco.

Além de perder o zagueiro, o Corinthians anunciou nesta segunda-feira que emprestará o lateral-direito Diogo para o Bahia até o final do Campeonato Baiano de 2010. O jogador chegou em 2008 e não conseguiu se firmar - mesmo com o titular Alessandro contundido, ele permanecia sem atuar.