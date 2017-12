Jean deixa Ponte e vai para a Grécia Maior destaque da Ponte Preta na temporada, o atacante Jean foi negociado com o Panathinaikos, da Grécia, por US$ 2,5 milhões. O jogador, de 23 anos, assinará contrato com o clube grego por quatro anos e deverá viajar para a Europa no início de janeiro. As negociações já estavam acertadas há quase dois meses, mas só agora foram confirmadas. Este dinheiro que vai entrar nos cofres do clube poderá quitar quase toda a dívida com jogadores e fornecedores. Os atletas formados na Ponte já receberam todos os pagamentos atrasados nesta semana. A Ponte, entretanto, não espera ficar muito tempo sem um atacante de qualidade. A diretoria está conversando com Valdir Papel, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B deste ano pelo Sport. Revelado pelo Guarany-CE, o jogador deve assinar contrato com o clube paulista até o final do ano. Jean não é o primeiro a deixar a Ponte após o final do Campeonato Brasileiro. Antes dele já haviam saído o técnico Abel Braga, o lateral-esquerdo Ronildo, os meias Adrianinho e Luizinho Vieira, o lateral-direito Marquinhos e o atacante Lucas. Quanto ao novo treinador, o vice-presidente Marco Antônio Eberlin negou que estivesse tentando a contratação de Estevam Soares, do CRB. Osmar Guarnelli, das categorias de base, segue como nome mais provável para assumir o time. Já o treinador de goleiros João Brigatti e o preparador físico Cristiano Nunes estão negociando a renovação de contrato.