Jean descansa após susto no Fla-Flu O atacante Jean, do Flamengo, aproveitou a segunda-feira para descansar depois de passar um susto no clássico Fla-Flu, em Volta Redonda, ao desmaiar em campo ainda no começo da partida. ?Hoje acordei bem, só um pouco cansado, mas tranqüilo. Espero nunca mais passar por nada parecido com o que aconteceu ontem. Mas foi apenas um susto e amanhã me apresentarei normalmente ao Flamengo?, disse Jean, que ficou junto da família. O médico do Flamengo, Wálter Martins, confirmou nesta segunda que Jean sofreu uma hipoglicemia (falta de açúcar no sangue). Por causa disso, o atleta teve mal estar e acabou desmaiando em campo. ?Graças a Deus o atendimento foi rápido e agradeço ao Dr. Wálter, que é competente e me atendeu muito bem, além do departamento médico do Fluminense, que se prontificou a ajudar?, agradeceu o atacante. Jean ainda terá que passar por exames de sangue, mas não deverá ser problema para a próxima partida do Flamengo, no dia 12, contra o Corinthians, em Mogi Mirim (interior de São Paulo).