Jean desfalca o Corinthians pelo segundo jogo seguido O goleiro Jean não viajou com a delegação corintiana nesta segunda-feira à noite para a Paraíba, onde na quarta o time enfrenta o Treze, em Campina Grande, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O goleiro não se recuperou de uma contusão no ombro esquerdo sofrido no empate com o Marília, na última quarta-feira, e segue em São Paulo fazendo tratamento intensivo. De acordo com o médico do Corinthians, Paulo de Faria, que reavaliou o jogador nesta segunda pela manhã, Jean deve voltar aos treinos quinta-feira e estar à disposição do técnico Emerson Leão para o duelo contra o Noroeste, domingo. ?Ele ainda sente dores no local e por isso não vai viajar?, afirmou o médico. ?Como quarta-feira está muito próxima, não haveria tempo de uma recuperação. E goleiro não tem condições de jogar com dores. Seguirá em tratamento e na quinta-feira, se tudo correr bem, voltará aos treinos?, observou Faria. Jean se machucou ao cair sobre o ombro ao saltar para uma defesa em chute de Dedimar. Naquela partida, jogou o tempo todo, mas sempre acusando dor. ?Ele segue com a fisioterapia, alguns exercícios específicos e analgesia [ultra-som, radiografias e antiinflamatórios]?, revelou Paulo de Faria. Além do goleiro, o lateral-direito Edson é outro que não viajou com o elenco. O jogador, porém, já se recuperou de lesão muscular. Está aprimorando a forma física e também deve se integrar ao grupo no fim da semana. Com a recuperação de Jean e Edson quase plena, o Departamento Médico do Corinthians deve ficar vazio a partir de quinta-feira. Ou não. Se dirigentes do clube e advogados de Nilmar não entrarem num acordo nesta terça, para a rescisão de contrato do jogador, o atacante, que opera o joelho esquerdo de manhã, com o médico da seleção, José Luiz Runco, auxiliado pelo do Corinthians, Fabio Novi, deve fazer sua recuperação no Parque São Jorge.