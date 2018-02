Jean desfalca o Flamengo na reta final O atacante Jean vai desfalcar o Flamengo nas duas últimas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. Ele vai ser operado na quinta-feira, no Hospital Barra D?Or, por causa de uma contusão no menisco do joelho direito, que o tirou do confronto contra o Coritiba, no domingo. O técnico Andrade ainda não definiu o substituto. Dill tem boas chances de começar o jogo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, que é encarado na Gávea como uma decisão. Em caso de vitória, a equipe rubro-negra garantirá a permanência na Primeira Divisão. Caso contrário, a crise aumentará para enfrentar o Cruzeiro, em Volta Redonda, na` última rodada.