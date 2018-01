Jean desfalca o Flamengo no domingo O técnico Waldemar Lemos não vai poder contar com o atacante Jean na partida em que o Flamengo enfrentará o Juventude, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ainda não se recuperou de uma contusão no tornozelo esquerdo. Outro que preocupa os médicos do clube carioca é Zé Carlos, que sofreu uma contratura muscular. Com isso, o treinador deve manter Andrezinho no ataque, ao lado de Edílson, que volta após cumprir suspensão. O lateral-direito Rafael, que também ficou fora do jogo com o Grêmio na última rodada, por causa do terceiro cartão amarelo, está confiante numa vitória sobre o Juventude. "Treinei forte e estou pronto para ajudar o Flamengo a vencer mais uma vez", disse.