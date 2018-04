Jean diz que chegou a hora de o Fluminense exibir força O Fluminense vai encarar várias decisões nas próximas semanas. O time define o seu futuro na Copa Libertadores nesta quinta-feira, quando recebe o Caracas em São Januário, pela rodada final do Grupo 8. Além disso, a Taça Rio terá no próximo fim de semana a sua última rodada, que antecede as semifinais. Assim, para o volante Jean, chegou o momento da equipe mostrar a força do seu elenco e manter o alto nível das recentes campanhas do time, que no ano passado faturou os títulos do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro.