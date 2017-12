Jean diz que grandeza e vontade do Palmeiras determinaram acerto

O volante Jean foi apresentado nesta segunda-feira, na FAM (Faculdade das Américas), como novo reforço do Palmeiras, após assinar contrato válido por quatro temporadas. O jogador de 29 anos recebeu a camisa 17 das mãos de Victor Fruges, vice-presidente do clube, e comemorou o acerto, após uma longa negociação que parecia até ter sido encerrada no fim do ano passado. O atleta contou que a postura da diretoria, o tamanho do clube e a vontade da família foram determinantes para o final feliz.

"Fico feliz porque faz um tempo que o Palmeiras tentava minha contratação. Os detalhes eram alguns números que precisavam ser ajustados e que não cabe a mim falar. O interesse que o Palmeiras tem demonstrado por mim é algo grande e vou valorizar isso buscando títulos. Foi o primeiro clube a mostrar interesse mais concreto e dei preferência para ele também porque a família da minha esposa é de São Paulo. E tem ainda a grandeza do Palmeiras, que é enorme. Essas coisas pensam e não tenho palavras para descrever o tamanho desse clube", disse o jogador, que jogará com a camisa 17, que era de Mouche no ano passado.

A alegria de finalmente decidir onde vai jogar nessa temporada era grande para o volante. "Difícil, né? Mas o importante é que deu tudo certo. Toda contratação é mais complicada e isso mostra que o Fluminense tem um carinho grande por mim e que o Palmeiras demonstrava um interesse grande", completou.

O jogador, oitavo reforço contratado na temporada, reconhece que terá uma dura concorrência, mas vê isso como algo positivo. "Esse tipo de concorrência sempre vai ter em um time grande e aqui vai ser maior devido os grandes nomes. Acho que quem mais vai ganhar com tudo isso é o Palmeiras", completou.

Nos primeiros dias de Palmeiras, ainda em Itu, o volante analisou detalhadamente o elenco. "Estava na academia e fiquei olhando para o treino. Vi um elenco diferenciado, mas que temos que pensar e caminhar devagar para não atropelar as coisas", ressaltou.

Jean e os demais jogadores do Palmeiras treinam na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e na terça o elenco viaja para o Uruguai, onde disputará um torneio amistoso.