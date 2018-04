Jean diz que não quer ser poupado no São Paulo

"Eu quero jogar. O professor perguntou como eu estava antes de vir para cá [Mirassol] e eu falei que pegou um pouco. Mas ele disse que precisaria de mim. Estou pronto e se precisar estarei novamente no sábado", afirmou Jean, revelando que não quer ser poupado na próxima rodada do Campeonato Paulista, apesar do cansaço.

Escalado contra o Mirassol, o goleiro Bosco espera ser mantido na equipe diante do Rio Claro. "Eu trabalho para quando for chamado fazer um bom trabalho. Se o Ricardo preferir continuar com esta equipe temos de jogar da melhor forma possível. O lugar é do Rogério, mas ele nos dá a oportunidade para jogar", disse.