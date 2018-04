Jean diz que pode atuar como meia no Santos

"Minha vontade é ajudar o time, como armador ou no ataque. Se eu for escalado na frente, quero deixar o Kleber Pereira na cara do gol para acabar com o sofrimento dele", afirmou Jean, que atuou como meia durante um ano no Al Sharjad, dos Emirados Árabes. "Luxemburgo é excelente treinador e saberá o que é melhor para o time".

No jogo de domingo, no Mineirão, Jean pode reencontrar Ricardinho, que atuava no Al-Rayan, do Catar, e que deve estrear contra o Santos. "Acompanhava as atuações dele lá. É um jogador diferenciado e que merece atenção especial", avisou.

Jean só não garante que vai conseguir jogar durante os 90 minutos. "Estou há dois meses e meio sem atuar e vou sentir falta de ritmo. Mas vou me esforçar para suportar o máximo, porque venho sofrendo junto com o time e uma vitória contra o Atlético-MG nos aproximará do G-4", concluiu.