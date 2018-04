Jean é regularizado e pode fazer estreia pelo Santos

O atacante Jean enfim teve sua situação regularizada nesta segunda-feira e já pode fazer sua estreia pelo Santos. Apresentado pelo clube ainda no último dia 27 de agosto, o jogador teve problemas com a documentação que deveria ser enviada pelo seu ex-time, o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes.

Depois de resolvida a pendência com o clube árabe, o nome de Jean apareceu nesta segunda no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante firmou vínculo com o Santos até o fim do ano. No contrato, porém, há a opção de renovação por mais dois anos, que dependerá do seu desempenho nos próximos meses.

Regularizado, Jean pode fazer sua estreia pelo Santos no próximo domingo, quando a equipe vai a Belo Horizonte encarar o Atlético-MG. A escalação do atacante, que teve passagens por Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians, ainda depende do técnico Vanderlei Luxemburgo.