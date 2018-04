Jean é vetado e tem estreia adiada no Santos

O atacante Jean foi vetado pelo departamento médico do Santos e está fora da partida contra o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão. Com dores musculares, o jogador não foi relacionado e sequer viajará para Belo Horizonte.

No jogo-treino de quinta-feira contra o Paulista, de Jundiaí, o jogador sentiu fortes dores e deixou a atividade com uma bolsa de gelo nas pernas. Ele foi reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira, que não constatou nenhuma lesão, mas recomendou poupá-lo. Contratado em agosto, Jean ainda não estreou pelo Santos.

A novidade da lista ficou por conta do atacante Gil, apresentado nesta semana. O jogador veio do Vila Nova e ficará por empréstimo até 2010.

JOGADORES RELACIONADOS:

Goleiros

Felipe

Sérgio

Zagueiros

Adailton

Astorga

Eli Sabiá

Fabão

Laterais

George Lucas

Léo

Pará

Volantes

Emerson

Germano

Rodrigo Mancha

Rodrigo Souto

Meia

Madson

Atacantes

André

Felipe Azevedo

Gil

Kléber Pereira

Neymar

Robinho