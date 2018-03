Jean e Zinho reforçam Flamengo na decisão O técnico do Flamengo, Abel Braga, tinha motivos para se sentir aliviado. Após o treino de quinta-feira, o atacante Jean e o meia Zinho reclamaram de dores musculares. Para surpresa do treinador e dos médicos do clube, ambos os atletas treinaram normalmente nesta sexta-feira na Gávea e irão participar da primeira partida da decisão do Campeonato Estadual contra o Vasco, domingo, no Maracanã. O treinador aproveitou o último treino, antes da final, para fazer ajustes táticos na equipe. Além disso, realizou um coletivo, interrompendo por alguns minutos para ensaiar jogadas aéreas. Ficou satisfeito e elogiou a equipe do Vasco. "Fizemos um excelente coletivo. Não há favoritos. O Vasco tem um time brilhante e conta com um goleiro (Fábio) excepcional. Aliás, defendo a convocação dele e do Júlio César (goleiro do Flamengo) para a seleção brasileira. O que andam fazendo Dida (Milan) e o Marcos (Palmeiras)?", afirmou, referindo-se aos goleiros preferidos, até então, do treinador Carlos Alberto Parreira. O treinador confirmou que o volante Douglas Silva substituirá o atacante Diogo. Preterido, o atleta disse que não está abalado e que irá torcer pelos companheiros. E prometeu. "Se eu entrar no segundo tempo espero fazer um gol. Pode ser o gol da minha consagração."