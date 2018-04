Jean elogia Luxemburgo em apresentação no Santos

O atacante Jean foi apresentado nesta quinta-feira no Santos e revelou sua alegria em voltar para o Brasil, principalmente porque atuará sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, técnico que ele disse admirar muito.

"Estou muito feliz por voltar para o Brasil e jogar em uma grande equipe como o Santos. Quando surgiu o convite, não pensei duas vezes, porque trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo, um treinador que já conquistou muitos títulos no futebol, será uma oportunidade única", elogiou Jean.

O atacante também comentou que pretende atuar caindo mais pelos cantos, dando mais assistências do que fazendo gols. "Nas categorias de base eu era meia, mas me tornei atacante no profissional. Não sou atacante de área, gosto de cair pelas laterais e servir os companheiros. Mas também gosto de marcar gols", explicou.

Jean estava no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, e firmou contrato com o Santos até dezembro de 2009, com opção de renovação por mais dois anos.