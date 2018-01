Jean faz dois e está escalado no Fla O atacante Jean fez dois gols no coletivo desta quarta-feira no Flamengo e demonstrou estar totalmente recuperado do problema que lhe provocou dois desmaios durante o Fla-Flu, disputado domingo retrasado em Volta Redonda. O técnico Celso Roth ficou animado com o desempenho de Jean e confirmou a escalação do jogador na partida de domingo, contra o Corinthians. "Qualidade de sobra a gente sabe que ele tem, e agora já liberado pelos médicos só resta vê-lo em ação", disse Roth. A dúvida do treinador é quanto ao companheiro de ataque de Jean. Como Obina está suspenso pela justiça esportiva, a escolha será feita entre Geninho e Fabiano Oliveira - este com mais chances de atuar.