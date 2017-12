Jean: Fla precisa fazer a sua parte Muito vaiado pelos torcedores por causa de suas atuações no Campeonato Brasileiro, o atacante Jean, do Flamengo, afirmou estar tranqüilo para a partida contra o Atlético-MG, em Minas, domingo. O jogador festejou a vitória do São Caetano sobre o Paraná, na quarta-feira, que impediu o time paranaense superar o Rubro-Negro na tabela de classificação. "Estamos tranqüilos. Mas, sabemos que será um jogo difícil, de forte marcação, onde não conhecemos o campo", disse Jean. "Foi bom o São Caetano ter vencido e agora precisamos fazer a nossa parte." De acordo com Jean, o Flamengo vai adotar uma formação defensiva, privilegiando os contra-ataques. Ele destacou que a intenção do Rubro-Negro é a de dominar o meio-de-campo, criando jogadas em velocidade para marcar os gols. Empolgado por ter sido efetivado como titular do Flamengo, o zagueiro Valdomiro não escondeu a "receita" para o time vencer o Atlético-MG. "É só termos a força e a garra da última partida (vitória sobre o Guarani, por 1 a 0), com um pouco mais de qualidade."