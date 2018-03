Jean já retomou sua rotina no Fla Depois do susto, o atacante Jean, do Flamengo, retornou a rotina nesta terça-feira. Pela manhã, se submeteu a uma bateria de exames clínicos e, na parte da tarde, fez um leve treino físico na Gávea. Ele desmaiou no clássico contra o Fluminense, no domingo, vítima de uma hipoglicemia (falta de açúcar no sangue). "Não estou vendo imagens do jogo de domingo. Foi muito chocante", declarou Jean, feliz pelo primeiro resultado dos exames: segundo os médicos do clube, foram bons. O jogador, porém, será poupado do amistoso de sábado, contra o Tupi, de Juiz de Fora, na cidade mineira. Jean deve voltar a jogar na partida contra o Corinthians, fora de casa, no dia 12 de junho, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.