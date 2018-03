Jean já se apresentou ao Flamengo O atacante Jean, ex-Cruzeiro, se apresentou nesta sexta-feira na Gávea e assinou contrato até o fim do ano. Relegado ao banco de reservas no time mineiro, ele foi emprestado, sem custos, ao Flamengo, clube pelo qual foi revelado. "Estou muito feliz de voltar ao time do meu coração", declarou Jean, que deve receber cerca de R$ 50 mil mensais. Herói do tricampeonato carioca do Flamengo, em 2004, quando marcou três gols na decisão contra o Vasco, Jean teceu críticas à estrutura do futebol carioca ao se transferir para o Cruzeiro, no início da temporada. "Saí do Rio porque não existe estrutura de trabalho e os salários estão sempre atrasados", dissera o atacante, durante sua apresentação em Minas. Mas, diante da falta de oportunidades no Cruzeiro, reviu seu conceito. "Eu estava só treinando. Quando soube do interesse do Flamengo, pedi ao meu empresário que assinasse contrato sem saber o valor", contou Jean, que espera formar uma boa dupla de ataque com Obina. "Aprendi muito com a minha saída. O coração bateu forte e estou de volta". Jean vai assistir ao jogo contra o Internacional, no domingo, em Porto Alegre, e deve estrear contra o Santos, no Estádio Luso-Brasileiro, dia 15, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.