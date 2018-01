Jean lamenta saída de Edílson do Flamengo O atacante Jean, do Flamengo, lamentou nesta sexta-feira a saída de Edílson do clube. O jogador, que teve a oportunidade de atuar ao lado do ex-companheiro em 2003, espera que seu rendimento na atual temporada seja bom, mesmo com a ausência de Edílson, que rescindiu contrato na quinta-feira. "Foi importante tê-lo no time em meu primeiro ano como titular. Ele me ajudou muito e fico triste por não atuar ao seu lado em 2004", afirmou Jean. E a diretoria do Flamengo continua a procura de um substituto para Edílson. Os nomes mais especulados na Gávea são de três jogadores que estão disputando o Torneio Pré-Olímpico. São eles: Herrera (Colômbia), Villanueva (Chile) e Oliveira (Uruguai).