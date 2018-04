Jean mira jogo com Corinthians por recuperação do Fluminense

"Isto tem de estar muito claro na nossa cabeça: começar a semana trabalhando para buscar os três pontos contra o Corinthians e pontuar o máximo possível nesses quatro jogos que teremos no Rio", disse o jogador. Após enfrentar a equipe paulista, o Fluminense joga com Flamengo, Coritiba e Sport no Maracanã. "Precisamos começar a semana pensando no que pode ser feito para reagirmos logo."

Jean espera um Corinthians motivado, e prega cautela ao time. "Hoje, por ter saído da Libertadores, acredito que vão estar um pouquinho mais agressivos para querer mostrar o valor que o time tem e dar a volta por cima. O Corinthians tem pontos fortes em todas as posições. Precisamos tomar cuidado. Acredito que o ponto forte é a parte tática, que eles cumprem à risca."

O dia foi de trabalho regenerativo na academia para os titulares, com exceção de Gerson e Pierre. Os dois foram substituídos ainda no intervalo do último jogo e, por isso, participaram de um treino tático com os reservas em campo. Com três pontos conquistados, o Fluminense ocupa a 11.ª posição no Brasileiro.