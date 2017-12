Jean não joga mais pelo Flamengo Enquanto aguarda a concretização do negócio com Viola, do Bahia, o Flamengo recebe o adeus do atacante Jean. Ele não jogará mais pelo Rubro-Negro, para o qual estava emprestado. O Cruzeiro, que detinha os direitos federativos do atleta, anunciou hoje que a venda do atleta para o exterior já está certa: Jean vai jogar num clube da Turquia, ainda não revelado. Pela transação, ele receberá em torno de R$ 2,4 milhões, mesma quantia que será depositada em conta bancária do clube mineiro.