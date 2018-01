Jean oficializa: é goleiro da Ponte A novela chegou ao fim. Depois de muita expectativa, finalmente o goleiro Jean, ex-Guarani, anunciou nesta quinta-feira que é jogador da rival Ponte Preta. A informação está estampada em seu site oficial (www.jeangoleiro.com.br). Na verdade o ex-bugrino já havia acertado desde o começo do mês, mas evitou confirmar o acordo porque ainda tem vínculo com o rival até o próximo sábado, dia 31/12. Aos 33 anos, Jean foi considerado um dos maiores ídolos do Guarani dos últimos anos. Mas como era o salário mais alto do clube - R$ 45 mil - ele não renovou contrato. No Moisés Lucarelli, o goleiro irá receber cerca de R$ 30 mil mensais durante o Paulistão e R$ 40 mil no Campeonato Brasileiro. Ele ocupará a vaga de Lauro, que se transferiu para o Cruzeiro. O lateral-direito Rissut pode mesmo deixar o Majestoso, uma vez que força um reajuste salarial e também o recebimento de alguns valores atrasados. Sem muitas opções no mercado, a diretoria já admite ficar com dois zagueiros, inicialmente, dispensados: Galeano e Preto. A situação de ambos deve ser definida até segunda-feira, quando o elenco se apresenta ao técnico Osvaldo Alvarez.