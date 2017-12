Jean pode se despedir domingo do Fla O atacante Jean pode fazer domingo contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada, seu último jogo com a camisa do Flamengo. Ele recebeu proposta de um clube turco e o Cruzeiro, que detém seus direitos federativos, pretende negociá-lo. A diretoria do Flamengo até admite perdê-lo, mas quer ser recompensado financeiramente, pois Jean tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2005. Mas caso não haja acordo com o Cruzeiro, os dirigentes rubro-negros estudam entrar com representação na Fifa para ser ressarcido. "Isso é lamentável. Estamos tentando trazer reforços e corremos um risco de perder um jogador importante e que, no início do ano, o Cruzeiro não queria", declarou Gerson Biscotto, vice-presidente de futebol do Flamengo. Sobre uma possível transferência para o exterior, Jean desconversou. "Não sei de proposta. Só estou pensando no Goiás, jogo que o Flamengo precisa vencer", afirmou.