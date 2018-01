Jean se machuca e pode desfalcar Flamengo O atacante Jean pode desfalcar o Flamengo no jogo com o Goiás, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele torceu o tornozelo direito durante o treino e chegou a ser carregado pelos companheiros porque não havia uma maca no clube. O jogador chorava por causa da dor e a suspeita de fratura chegou a ser cogitada. Após um rápido exame do médico José Luís Runco, a hipótese foi logo descartada. "Quando olhei para o meu pé ele estava completamente torto. Felizmente, foi só um susto. Espero poder jogar", disse Jean, mais aliviado e caminhando com certa dificuldade. Caso o jogador seja vetado para a partida, Zé Carlos será seu substituto.