Jean sofre lesão e vira dúvida no Fla O técnico Oswaldo de Oliveira ganhou um problema para escalar o Flamengo no jogo de domingo, contra o Goiás, no Maracanã. O atacante Jean torceu o tornozelo esquerdo no treino desta sexta-feira e virou dúvida. Se ele não jogar, Zé Carlos deve ser o substituto.