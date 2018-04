Jean vai ganhando espaço no São Paulo De janeiro para cá, poucos jogadores ganharam tanto prestígio no São Paulo quanto o menino Jean. A espera foi longa mas valeu a pena: oito meses depois de sua contratação, enfim, o garoto começa a ter prestígio de titular. Nesta quinta-feira, mais uma vez, Jean vai começar o jogo. A partida contra o Criciúma, no Morumbi, já é a sexta partida consecutiva. Entrou contra o Internacional, na 20ª rodada, e não saiu mais da equipe. Cuca tem prestado muita atenção no desempenho do garoto de 24 anos. O técnico também gosta de sua boa relação com o sucesso. Além de competente, Jean é humilde. Suas palavras sugerem sempre aprender, esperar, colaborar. Nem de longe passa por sua cabeça a certeza de já ser titular. "De maneira alguma já me considero um titular. Aqui no São Paulo há vários titulares. Alguns são donos da posição, claro. Não eu. Sei que, dependendo da situação, o treinador usa um ou outro como titular", admitiu Jean. Óbvio que Jean também espera se transformar num jogador como Luís Fabiano - este sim pode se considerar titular absoluto no São Paulo. Mas, ainda assim, sabe que vai precisar de um bom tempo para ter o reconhecimento geral - da torcida, da mídia e do próprio São Paulo.