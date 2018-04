Jean vê Palmeiras 'criando cara' de time campeão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos na terça-feira, às 20h30, no Allianz Parque, e tem a chance de abrir três pontos para o segundo colocado, que atualmente é o Corinthians. Mais do que a pontuação, as boas atuações da equipe comandada por Cuca faz com que os jogadores já admitam falar abertamente sobre o título da competição.

“Se você pegar jogo a jogo, está criando essa cara, essa forma de campeão. Não só pelas vitórias, mas como elas estão acontecendo. A gente não está só ganhando, a gente está ganhando com propriedade, consistência, fazendo dois ou três gols por partida e criando chances. Não vou dizer que a gente está com cara de campeão, mas está criando essa cara”, disse o volante, em entrevista coletiva dada nesta segunda, na Academia de Futebol.

Apesar do discurso otimista, o lateral garante que o elenco está concentrado e sem clima de festa. “O Cuca deixa bem claro que o principal é colocar os pés no chão e ter na mente que não ganhamos nada ainda, mas sim, começou a aflorar um trabalho. Estamos conseguindo nos manter lá em cima e esse grupo é bem consciente. Não só pelo Cuca, mas porque a gente também pega um ou outro e dá uma segurada”, explicou.

O elenco do Palmeiras treinou nesta segunda-feira e Cuca comandou um treino tático por cerca de uma hora, sem a presença da imprensa. Entretanto, alguns jogadores deixaram o gramado antes dos demais e deram a entender que podem ser os responsáveis por forma o time titular.

Tchê Tchê e Moisés, de acordo com o clube, se encontravam na sala de musculação e não foi confirmado se ambos chegaram a treinar no gramado. Assim, eles continuam como dúvida para o clássico e a tendência é que, se tiverem condições físicas, devem ficar no banco de reservas.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca e Cleiton Xavier; Dudu, Erik e Lucas Barrios.