Jean volta a negociar transferência para o Palmeiras

Decididos a negociar o volante Jean mesmo após a frustrada transação com o Cruzeiro, representantes do jogador entraram em contato com o Palmeiras para reabrir negociações para que o jogador defenda a equipe alviverde nesta temporada. Para que o negócio seja concretizado, a diretoria palmeirense espera que dirigentes do Fluminense formalizem a intenção de retomar as conversas.

Para ficar com Jean, o Palmeiras arcaria com as dívidas que o Fluminense tem com o jogador, que possui um salário bem elevado para os padrões do clube, por isso a intenção de negociá-lo. Já existe um acerto salarial e resta definir o tempo de contrato, que deve ser de três ou quatro anos. As conversas entre o jogador e clube tiveram início em outubro e se estendeu até dezembro.

No fim do ano passado, a direção palmeirense decidiu encerrar as negociações após oferecer R$ 4,5 milhões para ficar com o jogador, que tem seus direitos econômicos divididos entre o Fluminense (tem 35%), a Unimed, antiga patrocinadora do clube (50%) e o próprio Jean (15%). Outra opção tentada pelo Palmeiras foi oferecer jogadores em troca (o volante Amaral e o atacante Alecsandro estavam entre as sugestões), mas ela também não agradou os cariocas.

Assim, o Flu abriu negociações com o Cruzeiro e chegou a cogitar a troca com Gabriel Xavier, mas as conversas também não foram adiante. Sem acerto, Jean nem sequer viajou com o grupo do Fluminense que está nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup.

Até o momento, o Palmeiras contratou sete jogadores, casos do goleiro Vagner, dos zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, do volante Rodrigo, dos meias Moisés e Régis e do atacante Erik. O clube ainda negocia a renovação de contrato com o atacante Rafael Marques. A ideia era não fazer mais contratações, entretanto, com Jean voltando a ter chances reais de acerto, o clube deve rever a decisão.