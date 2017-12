Jeci, Pedro Carmona e Gérson Magrão estão entre reforços de times do Paulistão Faltando menos de um mês para o início do Campeonato Paulista, os clubes do interior de São Paulo voltam aos treinos após as festas de fim de ano cheios de reforços. A lista de jogadores anunciados nas últimas horas tem nomes conhecidos como do ex-palmeirense Pedro Carmona e de Gerson Magrão, que já defendeu Cruzeiro e Flamengo.