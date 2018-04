Jefferson comemora boas atuações pelo Botafogo

"Fico contente em poder ajudar, mesmo sem termos conseguido os três pontos na Vila. Passar meu segundo jogo sem tomar gols mostra que estou em um bom caminho", disse o goleiro, que passou quatro anos no futebol turco.

Apesar da longa sequência sem vitórias, Jefferson acredita que o Botafogo irá se recuperar e sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Fomos bem nas três últimas partidas. Não vencemos Fluminense e Santos, mas lutamos. As vitórias vão vir. Quem está dentro do elenco sabe do nosso esforço. Quando conseguirmos vencer no Brasileiro vamos embalar", apostou.