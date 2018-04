Jefferson dá susto antes da estreia do Botafogo na Copa do Brasil

O goleiro Jefferson reclamou de um desconforto no joelho direito durante o treino do Botafogo, nesta tarde, no Almeidão, em João Pessoa, e deu um susto no técnico René Simões, que preparou o time para o jogo desta quarta-feira contra o Botafogo-PB. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

Na semana passada, quando estava com a seleção brasileira, Jefferson bateu com o joelho na trave durante jogo com a França, num lance em que fez grande defesa numa finalização de cabeça de Karim Benzema, e evitou o gol. Nesta terça, após se queixar das dores no joelho, Jefferson prosseguiu em campo, mas com trabalhos de menor intensidade.

Mais cedo, ele foi o jogador mais saudado por cerca de 20 torcedores que esperavam a delegação do Botafogo no aeroporto da capital. Jefferson teve de posar para fotos e dar autógrafos. O goleiro desfalcou o Botafogo por três jogos, no período em que esteve com a seleção brasileira.