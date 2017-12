Jefferson deve desfalcar Botafogo no Sul O técnico interino do Botafogo, Luiz Matter, recebeu nesta sexta-feira uma má notícia: o goleiro Jefferson pode desfalcar a equipe no confronto com o Grêmio, domingo, no Estádio Olímpico, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta ainda sente dores nas costas e não sabe se terá condições de viajar com a delegação para Porto Alegre. ?As dores apareceram há quatro jogos e venho atuando no sacrifício desde então. Se tiver que ir para o campo, eu vou, mas prefiro estar 100% para não prejudicar o time neste momento delicado?, disse Jefferson. Contra os gaúchos, o treinador utilizará o esquema tático 3-5-2, buscando fortalecer o setor defensivo e usando os laterais como alas, para dar mais ofensividade ao time, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas.