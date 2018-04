Jefferson diz que conjunto do Botafogo fará diferença

O Botafogo acredita que a força do seu elenco pode fazer a diferença no confronto com o Flamengo, domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. O goleiro Jefferson lembra que o time manteve a base de 2010, quando faturou o título estadual e fez boa campanha no Campeonato Brasileiro.

"Mantivemos a base porque o Botafogo foi vencedor em 2010, com o título carioca e uma boa campanha no Brasileiro. Temos um time de operários, sem estrelas, que sabe jogar junto para fazer brilhar o Botafogo todo", afirmou.

No ano passado, o Botafogo faturou o título do Campeonato Carioca depois de ser vice três vezes seguidas. Agora, Jefferson espera repetir 2010, quando o time de General Severiano venceu o rival Flamengo na decisão da Taça Rio.

"Depois de três vice-campeonatos, conquistamos o título vencendo dois turnos, mas não tinha nada engasgado. Precisávamos mostrar que o Botafogo é um time de chegar e decidir, como agora", disse.