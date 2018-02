Jefferson é prioridade no Botafogo A diretoria do Botafogo quer acelerar a renovação de contrato dos principais jogadores do clube em 2004, que se encerra no dia 31 de dezembro, para depois reforçar a equipe. Scheidt e Caio estão na lista de espera. A prioridade no momento é manter o goleiro Jefferson e o atacante Alex Alves, ambos pertencem ao Cruzeiro. O presidente Bebeto de Freitas vai primeiro acertar os valores salariais de ambos jogadores para, em seguida, entrar em contato com o clube mineiro, que não deve se opor à negociação. De férias, Jefferson quer somente descansar. Caberá a seu empresário decidir por qual clube atuará em 2005. "Nunca escondi que o Botafogo é um grande clube, mas quero ouvir os dois lados. Não teria problema de continuar jogando no Rio", declarou Jefferson, que superou a desconfiança da torcida nesta temporada. "Mostrei o meu potencial. Tenho um carinho especial pelos torcedores alvinegros".