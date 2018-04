Jefferson festeja e diz que 2014 será ano especial

RIO - O goleiro Jefferson destacou nesta segunda-feira que a temporada 2014 tem tudo para ser especial para ele. Titular absoluto do Botafogo, ele vai disputar a Copa Libertadores pelo clube, que ficou 18 anos ausente do torneio continental. Além disso, vive a expectativa de ser convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

"Esse ano vai ser muito especial para a minha vida e para minha carreira, disputando Libertadores como titular e perto do sonho de Copa do Mundo. É manter passo a passo, não pensar lá na frente. Pretendo manter a regularidade e trabalhar a cada dia para alcançar os objetivos", projetou.

A Libertadores é a principal meta do Botafogo em 2014, mas Jefferson descartou a possibilidade do time deixar o Campeonato Carioca em segundo plano. O goleiro lembrou que o time defenderá o seu título estadual e avaliou que os reforços podem ser importantes para ajudar o elenco a suportar a maratona de partidas.

"Vamos priorizar as duas competições. Não tem essa de time A ou B, todos buscam seu espaço. Libertadores é o principal, mas o Carioca vai dar oportunidade de lançar outros jogadores também. Toda competição que o Botafogo entrar é para vencer, é um time grande. Temos que guardar o nosso cinturão de campeão no Estadual", lembrou.

O Botafogo estreará no Campeonato Carioca neste sábado, contra o Resende, em Volta Redonda. O time vai encarar o Deportivo Quito, no Equador, no dia 29, no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores.