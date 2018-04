Jefferson pede para Botafogo manter 'pés no chão'

RIO - A conquista do título antecipado do Campeonato Carioca deixou a torcida botafoguense eufórica. Mas o goleiro Jefferson, um dos líderes do elenco, pede para o time manter os "pés no chão". Assim, acredita ele, o Botafogo pode chegar longe nas outras competições da temporada.

"Espero que a gente mantenha os pés no chão e a regularidade. É um Botafogo com outra cara, outra identidade, com um profissionalismo muito grande. O treinador confia e os jogadores correspondem. Com essa união, vamos chegar muito longe nas competições", disse Jefferson.

O próprio Jefferson aproveita a boa fase do Botafogo para conquistas individuais, como aconteceu nesta terça-feira, quando foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações, marcada para acontecer de 15 a 30 de junho.

"Não é só o trabalho desse ano. Graças a Deus, há três anos venho mantendo regularidade, coroando com convocação importante na carreira e no currículo", avaliou Jefferson. "Está sendo um momento único, de muita alegria e responsabilidade. São muitas coisas boas acontecendo."

Na seleção, Jefferson terá a concorrência de Julio Cesar (Queens Park Rangers) e Diego Cavalieri (Fluminense) pela vaga de titular. "É gostosa e saudável essa competitividade, na lealdade. Vou tentar dar uma dor de cabeça no Felipão", avisou o goleiro do Botafogo.