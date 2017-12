Jejum de gols não incomoda Marcinho Na semana passada, o técnico Leão disse que estava ?observando? o atacante Marcinho. Há quatro jogos sem marcar, o artilheiro do Palmeiras, com 17 gols, garantiu não se sentir pressionado. ?Sei que os gols são importantes, mas acho que estou sendo útil para o time também ao proporcionar passes que resultam em gols?, afirmou o jogador, que marcou pela última vez em 8 de outubro, na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo. Marcinho afirmou que a marcação dos adversários é forte sobre ele, o que acarreta um maior espaço para os companheiros de ataque. ?O Juninho, o Washington estão tendo mais espaço para jogar e isso é o que importa?, explicou. Quatro gols atrás de Robson, do Paysandu, que lidera a artilharia do Brasileiro, com 21 gols, Marcinho ainda não desistiu do duelo. ?Ele (Robson) foi beneficiado e fez alguns gols em jogos remarcados. Ainda restam sete jogos e é possível buscar a diferença?, avisou o atacante do Palmeiras.