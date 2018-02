Jejum desafia Messi no mata-mata do Barcelona contra o Chelsea

Por mais estranho que pareça, Lionel Messi ainda não marcou um gol no Chelsea após enfrentá-lo oito vezes na Liga dos Campeões. O craque terá outra chance de quebrar esse histórico ruim nesta terça-feira, quando os times vão se enfrentar no Stamford Bridge, às 16h45 (horário de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final.

"Espero que possamos manter essa tradição, mas estamos falando de um jogador fantástico", disse o técnico Antonio Conte, na véspera do confronto, sobre o argentino. "O mais importante é o presente. Devemos ter muito respeito por ele, mas, ao mesmo tempo, devemos estar entusiasmados de fazer esse tipo de jogo e encarar esse tipo de desafio. Não será fácil, conhecemos perfeitamente esse jogador, estamos falando de um dos melhores do mundo", acrescentou o treinador italiano.

Vários dos confrontos entre os dois clubes foram épicos, embora eles não tenham se enfrentado na Liga dos Campeões desde que o Chelsea surpreendeu o Barcelona ao eliminá-lo na sua campanha do título em 2012. Messi perdeu um pênalti no jogo de volta, no Camp Nou, e o time superou a expulsão de John Terry para arrancar um empate por 2 a 2 e avançar, pois havia vencido o duelo de ida por 1 a 0.

Algumas semanas atrás, as chances de uma vitória do Chelsea sobre o Barcelona pareciam poucas, depois de os atuais campeões ingleses sofrerem derrotas contra equipas modestas, como o Bournemouth e o Watford. No entanto, o time se recuperou nos últimos compromissos, com vitórias sobre o West Bromwich Albion, por 3 a 0, e o Hull City, por 4 a 0.

Conte enfrenta vários dilemas para definir a escalação. Ele terá que escolher entre o capitão Gary Cahill e Antonio Rudiger por um lugar na defesa e entre Álvaro Morata e Olivier Giroud no ataque. Cesc Fábregas também quer jogar contra o seu ex-time, mas ele deverá se contentar com um lugar no banco.

"Qualquer momento é ruim para enfrentar o Chelsea", disse Ernesto Valverde, treinador de Barcelona. "Seu início do ano não foi tão bom, mas está sendo refeito, eles têm Hazard e Morata, eles têm um meio que joga de maneira especial, mas trabalhador".

O Barcelona sofreu uma única derrota em 38 jogos nesta temporada desde que perdeu a Supercopa Espanhola para o Real Madrid em agosto. Tem uma vantagem de sete pontos no topo da liga espanhola e avançou para a final da Copa do Rei.

Messi está tendo outra temporada brilhante, com 27 gols em todos competições, e foi decisivo no triunfo sobre o Eibar no fim de semana. Mas Philippe Coutinho não poderá ser usado, pois já atuou pelo Liverpool na Liga dos Campeões.

No outro jogo do dia, o Bayern de Munique vai receber o Besiktas, com o técnico Jupp Heynckes, tendo um dilema: muitas opções para escalar o time do meio para frente. Arjen Robben brilhou na vitória do líder disparado do Alemão sobre o Wolfsburg no sábado, mas Thomas Müller deve ocupar seu lugar. O colombiano James Rodriguez e o chileno Arturo Vidal descansaram no fim de semana, mas devem voltar ao time após a 22ª vitória nos 22 jogos desde que Heynckes substituiu Carlo Ancelotti.

O Besiktas surpreendeu a muitos ao avançar na liderança de um grupo que tinha Porto, Mônaco e RB Leipzig. Agora, então, tentará protagonizar uma zebra ainda maior.