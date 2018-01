Jejum do rival preocupa o Corinthians Faz muito tempo que o São Paulo não ganha um clássico. A última vitória foi em 29 de abril de 2001, justamente contra o Corinthians - num jogo que pouco valia. Nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, a equipe só tem uma opção: quebrar esse jejum de mais de um ano, contra seu maior algoz, o Corinthians, e chegar à final da Copa do Brasil ou dar adeus à competição e ver o rival triunfar mais uma vez. E não basta um simples 1 a 0. Terá de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três de vantagem. Leia mais no Estadão