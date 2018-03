Jejum dos atacantes preocupa Paulista O ex-goleiro Zetti, agora técnico do Paulista de Jundiaí na série B do Campeonato Brasileiro, tem um desafio: achar a forma mais fácil para que seus atacantes comecem a marcar gols. Afinal, os três gols marcados pelo time até agora foram de jogadores de meio-campo: Marco Túlio, Canindé e Alemão. A falta de gols aumentou ainda mais a pressão sobre os atacantes titulares Maurício e Izaías. Tanto que o primeiro perdeu posição para Luís Gustavo, contratado junto à Caldense-MG. Nada, porém, parece tirar a tranqüilidade do técnico. Segundo Zetti, o mais importante é que "o time está evoluindo e os gols sairão naturalmente". O Paulista soma cinco pontos, ocupando a 17ª posição na Série B. Seu próximo adversário será o América Mineiro, sexta-feira à noite, em Jundiaí.