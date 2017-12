Jejum e desfalques incomodam Atlético-MG Forçado a atuar fora de Belo Horizonte pela perda do mando de campo, o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 17 horas, no estádio Ipatingão, em Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há sete partidas sem vencer na competição e vindo de um tropeço em casa para o Internacional, o time mineiro tenta retornar ao grupo dos cinco primeiros colocados que garantirão uma vaga na Libertadores do ano que vem - está em 7º lugar, atualmente, com 63 pontos. Mas não faltam problemas para o técnico Procópio Cardoso escalar a equipe do Atlético. Ele não poderá contar com a dupla de zaga titular, Scheidt e Luiz Alberto, ambos suspensos. Além disso, não terá os meias Paulinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Juninho, servindo à seleção Sub-20. Outra ausência que será sentida é a do lateral-direito Cicinho, que acionou o clube na Justiça do Trabalho e abandonou os treinamentos. Após o último treino realizado, nesta sexta-feira, em Ipatinga, Procópio disse que ainda tem dúvidas e só confirma a equipe que começa jogando momentos antes da partida. Ele, porém, definiu que irá utilizar o esquema 3-5-2.